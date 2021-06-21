جلسة حاسمة في الأهلي لتجديد عقد نجمه

يستعد مسئولو الأهلي لتجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الأيام القادمة.





وينتهي عقد السولية مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم القادم، صيف 2022.





ويعقد السولية جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عقب مباراة الترجي لحسم كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده، حيث من المتوقع أن يجدد اللاعب لمدة عامين قادمين حتى نهاية 2024.





ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها السبت القادم في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام



