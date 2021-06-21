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تشكيل هولندا المتوقع ضد مقدونيا الشمالية في كأس أمم أوروبا يورو 2020

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الاثنين منتخب هولندا نظيره مقدونيا الشمالية فى الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين الفريقين فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوهان كرويف فى هولندا.

وجاءت تشكيلة هولندا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: ستيكلينبيرج
خط الدفاع: دمفريز - تيمبر - دي فري - بليند - فان أنهولت
خط الوسط: مارتن دي روون - فرينكي دي يونج - فينالدوم
خط الهجوم: ممفيس ديباي - فوتر فيجورست

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