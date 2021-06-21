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"عطل تقني" مجهول يغلق محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تسبب "عطل تقني" مجهول، في إغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت بناء مفاعل ثان للطاقة النووية في محطة بوشهر، وسط توترات متصاعدة بشأن انهيار الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

 

ووفقًا للتلفزيون الرسمي في إيران، بدأت السلطات في صب الخرسانة لقاعدة المفاعل اليوم الأحد بحضور الصحفيين في بوشهر، الواقعة على بعد 700 كلم جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

 

وقال التلفزيون الإيراني، إن محطة بوشهر تعتمد على اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5 بالمئة، والذي تنتجه إيران في انتهاك لاتفاقها النووي لعام 2015.


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