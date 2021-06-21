شاهد.. كيف عاقبت هيدي كرم منتقدي صورها مع نجلها

أعربت الفنانة هيدي كرم، عن دهشتها من الهجوم الذي تعرضت له عقب نشرها فيديو لها مع ابنها، مشيرة إلى أن نجلها يمارس الرياضة من صغره، مضيفة: "ابني رجع من الجيم قالي تعالي اقعدي على ضهري وهعمل بيكي ضغط.. سعيدة بإبني وفرحانة به فصورت الفيديو".

وأشارت "كرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ابنها كان يعلم أنها تصور الفيديو، مشيرة إلى أنها فوجئت بكم من الهجوم غير طبيعي بعد نشرها الفيديو، لافتة إلى أنها في السابق كانت تمسح التعليقات السلبية، ولكنها قررت تركها هذه المرة وعدم مسحها، حتى يرى أصحاب التعليقات نفوسهم المريضة.

وأضاف، "الناس بتتكلم في العرض بشكل مؤلم.. أنا أقدر ارد، ولكن أنا ست محترمة"، لافتة إلى أن التعليقات ترى أن الفيديو فيه شذوذ، معلقة: "أنا مش عارفة الأرف فين.. في الفيديو ولا في تظرة اللي بيكتب"، مؤكدة أنها ليست نادمة على نشر الفيديو.

