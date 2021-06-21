Advertisements

شاهد.. كيف عاقبت هيدي كرم منتقدي صورها مع نجلها

الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعربت الفنانة هيدي كرم، عن دهشتها من الهجوم الذي تعرضت له عقب نشرها فيديو لها مع ابنها، مشيرة إلى أن نجلها يمارس الرياضة من صغره، مضيفة: "ابني رجع من الجيم قالي تعالي اقعدي على ضهري وهعمل بيكي ضغط.. سعيدة بإبني وفرحانة به فصورت الفيديو".
وأشارت "كرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ابنها كان يعلم أنها تصور الفيديو، مشيرة إلى أنها فوجئت بكم من الهجوم غير طبيعي بعد نشرها الفيديو، لافتة إلى أنها في السابق كانت تمسح التعليقات السلبية، ولكنها قررت تركها هذه المرة وعدم مسحها، حتى يرى أصحاب التعليقات نفوسهم المريضة.
وأضاف، "الناس بتتكلم في العرض بشكل مؤلم.. أنا أقدر ارد، ولكن أنا ست محترمة"، لافتة إلى أن التعليقات ترى أن الفيديو فيه شذوذ، معلقة: "أنا مش عارفة الأرف فين.. في الفيديو ولا في تظرة اللي بيكتب"، مؤكدة أنها ليست نادمة على نشر الفيديو.

أخبار تهمك

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل خطة برشلونة لموسم الإنتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاي لسد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

532 إصابة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ حوالي 23 ساعة

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاي لسد النهضة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

12:14 ص

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى