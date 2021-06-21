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بدء الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
ريما خليفة
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بدأ الآن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة.


وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بارسال تنبيه هام الي جميع المديريات التعليمية علي مستوي جمهورية مصر العربية لتوزيعه علي اللجان وقالت من خلاله أنه في حالة عدم تسليم الطالب ورقة الاجابة والاسئلة الخاصة بالبابل شيت يتم تحرير محضر ويعتبر الطالب راسب حتي وإن قام بتحرير الاجابة علي التابلت.


ينطلق اليوم الاثنين اليوم الاول للامتحان التجريبي الاخير لطلاب الثانوية العامة حيث يخوض الطلاب مواد الاحياء والاستاتيكا اليوم باللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم أن هذا الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.
وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على الطالب رصد الإجابات في البابل شيت بشكل منظم وواضح يعتبر إلزاميا وأيضًا رصدها على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتاكد من سلامة وجودة التصحيح.

و إن في حالة وجود مشكلة في تصحيح البابل شيت في قراءة إجابة أو اكثر سنرجع إلى إجابة التابلت للتاكد مما اختاره الطالب، وإذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت، أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت بالسكانر ثم بالعين سيتم اعتماد إجابة التابلت، ولكن في حالة اختلاف الإجابات كلها يعتبر هذا تحايلا على الامتحان.

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