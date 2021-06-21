العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الإثنين 21/يونيو/2021 - 09:59 ص Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي منذ حوالي 11 ساعة الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية منذ حوالي 10 ساعة عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة منذ حوالي 10 ساعات عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر منذ يوم عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا منذ حوالي 12 ساعة راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد منذ ساعة و 13 دقيقة عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار منذ حوالي 12 ساعة صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم منذ حوالي 15 ساعة صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاي لسد النهضة منذ ساعتين تفاصيل خطة برشلونة لموسم الإنتقالات الصيفية منذ ساعتين و 47 دقيقة آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي منذ ساعة و 13 دقيقة قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي منذ يوم 532 إصابة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا منذ حوالي 6 ساعات بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي منذ حوالي 16 ساعة عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات Advertisements