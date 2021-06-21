موعد مباراة تشيلي المقبلة في كوبا أمريكا

يستعد منتخب تشيلي لمواجهة نظيره أوروجواي اليوم الإثنين 21 يونيو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.





وستلعب مباراة منتخب تشيلي ضد نظيره أوروجواي اليوم في بطولة كوبا أمريكا، في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة منتخب تشيلي ضد نظيره أوروجواي اليوم في بطولة كوبا أمريكا على قناة “بي إن سبورتس”.





ويحتل منتخب الأرجنتين حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة كوبا أمريكا برصيد 4 نقاط بينما يتواجد أوروجواي في المركز الرابع بدون نقاط.