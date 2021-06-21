حالة الطقس اليوم الإثنين 21 يونيو 2021 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الإثنين 21-6-2021، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين تسجل القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.



