Advertisements

برلماني يطالب "التضامن" بكشف حساب عن عدد الأخصائيين الاجتماعيين

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعى، بسبب نقص الأخصائيين الاجتماعيين، وتأثير ذلك على الخدمات التي تقدمها الوزارة، وعمل الوزارة بشكل عام، وانعكاس ذلك على المواطنين، خاصة وأن وزارة التضامن تعد من أهم وأبرز الوزارات المعنية بشريحة عريضة من المواطنين لما تقدمه من خدمات لفئة كبيرة من المجتمع.

وأوضح"محسب" أن الاخصائى الاجتماعى يمثل أهمية كبرى داخل وزارة التضامن، حيث تعتمد عليه الوزارة بشكل أساسى فى المراقبة على تقديم الخدمة فى دور الرعاية المختلفة، ولهذا فهو يمثل عصب أساسي فى الوزارة، وأزمة العجز تؤثر بالسلب على جودة ومستوى الخدمة، فعلى سبيل المثال فى مؤسسات رعاية الأحداث يقود بدراسة السلوك وتشخيص الحالة والأسباب التى دفعت الأطفال لهذه الأفعال، وكيفية التقويم وإعادة الدمج فى المجتمع مرة اخرى، وهذا مثال بسيط لما يقوم به.

وطالب "عضو مجلس النواب" وزارة التضامن تقديم كشف حساب عن عدد الأخصائيين الاجتماعيين على مستوى الجمهورية، ونصيب كل دور رعاية، وكيف يتم التغلب على أزمة العجز، وهل هناك خطة في المستقبل لحل الأزمة بشكل جذرى، ولماذا لا يكون هناك تشريع خاص بهذه الشريحة الهامة من المجتمع، خاصة وأن دورهم عظيم ولا يمكن لأحد أن يتغافل عنه، ويمثلون أهمية كبرى فى المجتمع، مما يتطلب أن يكون لهم قانون خاص بهم ينظم شئونهم وكيفية عملهم ويحدد المقابل المادى.

أخبار تهمك

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في الأهلي بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

532 إصابة جديدة.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل خطة برشلونة لموسم الإنتقالات الصيفية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ ساعة و 14 دقيقة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاي لسد النهضة

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاي لسد النهضة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

12:14 ص

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى