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أسعار الذهب اليوم الإثنين 21-6-2021 في مصر بدون مصنعية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 21 يونيو 2021.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 21-6-2021 في مصر بدون مصنعية

أسعار الذهب عيار 24 قيراط تسجل 870 إلى 872 حنيه

أسعار الذهب عيار 22 قيراط تسجل 797 إلى 799 حنيه

أسعار الذهب عيار 21 قيراط تسجل 761 إلى 763 حنيه

أسعار الذهب عيار 18 قيراط تسجل 652 إلى 654 حنيه

أسعار الذهب عيار 14 قيراط تسجل 507 إلى 509 حنيه

أسعار الذهب عيار 12 قيراط تسجل 435 إلى 436 حنيه

أسعار الاونصة تسجل 27,048 إلى 27,119 حنيه

أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,088 إلى 6,104 حنيه

أسعار الكيلو تسجل 869,714 إلى 872,000 حنيه

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