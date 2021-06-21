



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 21 يونيو 2021.





أسعار الذهب اليوم الإثنين 21-6-2021 في مصر بدون مصنعية





أسعار الذهب عيار 24 قيراط تسجل 870 إلى 872 حنيه





أسعار الذهب عيار 22 قيراط تسجل 797 إلى 799 حنيه





أسعار الذهب عيار 21 قيراط تسجل 761 إلى 763 حنيه





أسعار الذهب عيار 18 قيراط تسجل 652 إلى 654 حنيه





أسعار الذهب عيار 14 قيراط تسجل 507 إلى 509 حنيه





أسعار الذهب عيار 12 قيراط تسجل 435 إلى 436 حنيه





أسعار الاونصة تسجل 27,048 إلى 27,119 حنيه





أسعار الجنيه الذهب تسجل 6,088 إلى 6,104 حنيه





أسعار الكيلو تسجل 869,714 إلى 872,000 حنيه



