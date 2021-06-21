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أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 21-6-2021
الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:16 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.
أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 21-6-2021
الشركة العربيه للاسمنت المسلح 800 جنية
شركة المنيا للأسمنت المعلم 775 جنية
اسمنت النهضة الصخرة 780 جنية
اسمنت وادى النيل المصرى 790 جنية
لافارج للاسمنت المخصوص 785 جنية
اسمنت سيناء 760 جنية
السويس للاسمنت 805 جنية
اسمنت حلوان 820 جنية
السويدى 800 جنية
مصر للاسمنت قنا المسله 775 جنية
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف 750 جنية
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