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أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 21-6-2021

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 21-6-2021  

الشركة العربيه للاسمنت المسلح 800 جنية

شركة المنيا للأسمنت المعلم 775 جنية

اسمنت النهضة الصخرة 780 جنية

اسمنت وادى النيل المصرى 790 جنية

لافارج للاسمنت المخصوص 785 جنية
اسمنت سيناء 760 جنية

السويس للاسمنت 805 جنية

اسمنت حلوان 820 جنية

السويدى 800 جنية

مصر للاسمنت قنا المسله 775 جنية

الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف 750 جنية

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