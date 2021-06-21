



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 21-6-2021





الشركة العربيه للاسمنت المسلح 800 جنية





شركة المنيا للأسمنت المعلم 775 جنية





اسمنت النهضة الصخرة 780 جنية





اسمنت وادى النيل المصرى 790 جنية





لافارج للاسمنت المخصوص 785 جنية

اسمنت سيناء 760 جنية





السويس للاسمنت 805 جنية





اسمنت حلوان 820 جنية





السويدى 800 جنية





مصر للاسمنت قنا المسله 775 جنية





الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف 750 جنية



