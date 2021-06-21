Advertisements
مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الاثنين 21-6-2021
الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:18 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الاثنين 21-6-2021.
مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الاثنين 21-6-2021
مقدونيا الشمالية X هولندا – الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max
أوكرانيا X النمسا – الساعة السادسة مساءا على قناةbeIN Sports HD 2 Max
روسيا X الدانمارك – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 2 Max
فنلنداX بلجيكا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
Advertisements