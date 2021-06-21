



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الاثنين 21-6-2021.





مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الاثنين 21-6-2021





مقدونيا الشمالية X هولندا – الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max





أوكرانيا X النمسا – الساعة السادسة مساءا على قناةbeIN Sports HD 2 Max





روسيا X الدانمارك – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 2 Max





فنلنداX بلجيكا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max



