



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة اليوم الاثنين 21-6-2021.





مواعيد مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة اليوم الاثنين 21-6-2021





أوروجواي X تشيلي – الساعة الحادية عشر مساء على قناة beIN Sports HD 5 Max





الأرجنتين X باراجواي – الساعة الثانية صباحا على قناة beIN Sports HD 5 Max



