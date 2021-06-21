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مواعيد مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة اليوم الاثنين 21-6-2021

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة اليوم الاثنين 21-6-2021

أوروجواي X تشيلي – الساعة الحادية عشر مساء على قناة beIN Sports HD 5 Max            

الأرجنتين X باراجواي – الساعة الثانية صباحا على قناة beIN Sports HD 5 Max

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