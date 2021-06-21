تصدر "جوجل".. 7 معلومات عن تمثال الإسماعيلية المرعب



سيطرت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بسبب ظهور تمثال مرعب في محافظة الإسماعيلية، مما جعله يتصدر مؤشرات البحث على "جوجل".



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن تمثال الإسماعيلية المرعب الذي انتشر على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة:



- ظهر عندما قام أحد الأشخاص المقيم في دائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية باستئجار محلا تجاريا كائنا بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لممارسة نشاط بيع الهدايا والتحف، وتصميمه لمجسم خشبى مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش، وذلك لاستكماله ووضعه داخل المحل المُشار إليه كدعاية.





- المجسم الخشبي كان يجسد شبح الموت المشهور في الأفلام الرعب الأمريكية، ووضع في شارع متفرع من شارع شبين على بعد أمتار من ديوان عام محافظة الإسماعيلية.



- طالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية هو من صمم التمثال وذلك لوضعه داخل المحل حيث قام بصناعته من القماش، وتحديدا ٨ أمتار من القماش والأسمنت، ثم قام بتركه في الشارع حتى يجف.



- التمثال كان في المرحلة الأولى من بنائه، والمرحلة الثانية كانت بعد أن يجف الجبس، وكان من المتوقع أن ينقل التمثال داخل المحل المملوك له.



- التمثال المرعب أزيل بواسطة سيارات القمامة التابعة للحي، وتعاملت الأجهزة التنفيذية مع التمثال على أنه حالة من حالات إشغال الطريق.





- تم إلقاء القبض على صاحب التمثال المثير للجدل، بسبب وضع التمثال في مكان مخصص لسير المواطنين.



- أخلت السلطات في المحافظة سبيل صاحب التمثال بضمان محل إقامته، بعد أن تبين أن هدف التمثال كان دعائيًا لأحد المحال بالمحافظة.