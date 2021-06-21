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الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:30 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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استقر مسئولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، علي تحديد تسعيرة شراء كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبي حتي نهاية الموسم الجاري بناء على طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.

وكشف مصدر مسئول أن النادي الأهلي يجهز عرضا بقيمة 12 مليون جنيه إلي نادي نجوم المستقبل للتعاقد مع اللاعب كريم فؤاد، الظهير الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن يتم إرسال العرض خلال الساعات المقبلة مع بعض الامتيازات الخاصة بإعادة بيع كريم فؤاد بقيمة 15٪ لصالح نادي نجوم المستقبل.

وجاءت تحركات القلعة الحمراء بعد تمسك موسيماني يضم اللاعب شراءً نهائيًا، خاصة أنه يبحث عن لاعب بديل لمحمد هاني لاعب الفريق الذي تعرض مؤخرا إلي العديد من الإصابات العضلية التي حرمت الفريق من الاعتماد عليه مؤخرا.

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