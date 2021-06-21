موعد مباراة منتخب إسبانيا وسلوفاكيا في يورو 2020

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مباراة منتخب إسبانيا أمام منتخب سلوفاكيا وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.





وتعادل منتخب إسبانيا مع منتخب بولندا في الجولة الثانية بهدف لكل منهما ليحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين فقط .





وعلى صعيد آخر، خسر منتخب سلوفاكيا من منتخب السويد بهدف نظيف ليحتل ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا وسلوفاكيا يوم الأربعاء 23 يونيو 2021 على ملعب ملعب لا كارتوخا في إسبانيا.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.



