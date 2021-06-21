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إثيوبيا.. بدء الإدلاء بالأصوات في الانتخابات العامة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، ببدء الإدلاء بالأصوات في الانتخابات العامة بإثيوبيا.

 

ويذكر أن هذه الانتخابات سادس انتخابات تشريعية منذ إقرار الدستور الوطني للبلاد عام 1994، وتشهد اختيار 547 نائبا، و112 عضوا فدراليا، حيث يتكون البرلمان الإثيوبي من مجلسين، الفدرالي ويضم أعضاء يمثلون كل القوميات في إثيوبيا، ومجلس نواب الشعب.

 

وتشهد إثيوبيا تحديات سياسية وأمنية على الصعيدين الداخلي والإقليمي والدولي.

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