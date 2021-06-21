أستاذ اقتصاديات صحة يحذر المصريين من أمر خطير قبل نهاية الموجة الثالثة

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه إذا تمكنت مصر من تطعيم 10% من مواطنيها قبل بدء الموجة الرابعة بحلول سبتمبر، فأن منحنى الوفيات سينخفض بنحو 50%، معلقا: "كده الموجة الرابعة ستكون أخف".



وعن طبيعة الوضع الوبائي في مصر، عقب "عنان"، خلال اتصال هاتفي يبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "ربنا سترها معانا ومش أول مرة"، لافتا إلى أن مصر بها كل العوامل التي تساعد على نقل الحمى الصفراء، ومع ذلك ليس لدينا، مضيفا: "العلماء بيقولوا إزاي أفريقيا كلها عندنا الحمى الصفراء ومصر اللي عندها الناموسة اللي بتسبب الحمى معندهاش".



وأكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن اللقاح هو خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، أو أي متغير من متغيراته، مؤكدا أن كافة اللقاحات آمنة وفعالة حتى الآن ضد سلالات فيروس كورونا.



ونوه بأن الموجة الثالثة ستنتهي بحلول النصف الثاني من شهر يوليو، ولكن عادة نشهد موجات ارتدادية قبل نهاية الموجة، حيث ترتفع الأعداد بنحو 10% ثم تنتهي الموجة بسبب الأمان الزائف للمواطنين، محذرا من التخلي عن الاجراءات الاحترازية.