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الأنبا باسيليوس يترأس احتفالي العنصرة والمناولة الأولى بكنيسة مار مرقس بالمنيا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس مساء، قداس عيد حلول الروح القدس، وذلك بكنيسة مار مرقس بالمنيا.

تضمنت الذبيحة الإلهية الاحتفال بالمناولة الأولى لعدد من أبناء وبنات الرعية، وذلك بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب أبوالخير، والأب جورج متى، راعيي الكنيسة، والأب أمير من رهبنة الآباء اليسوعين، والشمامسة، وعدد من المؤمنين والأسر الأبناء والبنات المُحتفى بهم.

وقبل كلمة العظة، أجرى نيافة المطران حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الإحتفالية، ثم ألقى نيافته كلمة العظة حول "الروح القدس"، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية للحاضرين. الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفقد نيافة المطران للأحوال الرعوية للكنيسة، ومشاركته الكنيسة في الاحتفال بعيد العنصرة، وكذلك المشاركة في الإحتفال بالمناولة الأولى لعدد من أبناء وبنات الرعية.

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