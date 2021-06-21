الطالع الفلكى الإثنين 21/6/2021..كَلِمَات الأغَانِى!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 14 بَؤونَة قبطى ، 21 حُزَيْرَان رُومى ، 11 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - جُملة الطّشت آلّى بِتَرْمُز لإيه؟ (لإنقطاع المياه)- دَا الفنّ الهادف اللى بِيْعَالِجْ مشاكل النّاس.(ميرفت أمين من فيلم ثرثرة فوق النيل-1971)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(الشّمس تنتقل للسرطان - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من الجَوْزَاء للسرطان فى الخامسة و 32 دقيقة فجر اليوم ، و سوف تبقى فيه لتنتقل للأسد فى الرّابعة و 26 دقيقة عصر 22 يوليو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى السّرطان.(تنتقل للأسد فى 22 يوليو)

(عطارد) ----- فى الجَوْزَاء.(ينتقل للسّرطان فى 11 يوليو)

(الزّهرة) ----- فى السّرطان. (تنتقل للأسد فى 27 يونيو)

(القمر) ------ فى السّرطان.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الأسد.(ينتقل للعذراء فى 29 يوليو)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)





اليوم بمشيئة الله تَعَالى يكون الإنقلاب الصيفى وفيه يكون أطول نهار وأقصرليل فى نصف الكرة الشمالى ويكون الإنقلاب الشتوى أقصر نهار وأطول ليل فى نصف الكرة الجنوبى ، الإنقلاب الصيفى يُسمّى سمرسولستك وكلمة سولستك لاتينية من مقطعين ، سول/الشمس ، ستك/متوقفة ، وتعنى الشمس توقفت فى كبد السماء أو الشمس التى لا تغيب ، على ذلك يمكن توقّع أن مواليد اليوم لهم نصيب من الشهرة والأضواء ، تأثيرهم يمتد لأطول فترة زمنية مُمكنة ، حياتهم ثرية ومُؤثرة على أكبر قدر مُمكن من الناس.





فى الثقافة السّلتيّة الأيرلنديّة القديمة يتم الإحتفال بثمانية إحتفالات على مدار العام..





1-من 19 إلى 22 مارس: أوستارا- إحتفال بالإعتدال الربيعى

2-من 19 إلى 22 يونيو: ليثا- إحتفال بالإنقلاب الصيفى

3-من 19 إلى 22 سبتمبر: مابون- إحتفال بالإعتدال الخريقى

4-من 19 إلى 22 ديسمبر: يولى - إحتفال بالإنقلاب الشتوى





وأربعة إحتفالات فرعيّة (بيلتان) ،(لوغناساده) ،(سَامْهَايْن/هالووين) ،(إمبولك)





بيلتان الإحتفال الأول بقدوم الصيف الأول من مايو ، والإحتفال الثانى بقرب رحيل الصيف لوغناساده فى الأول من أغسطس ، ليثا كلمة أنجلو سكاسون وهى إسم شهريىْ يونيه وأغسطس/ليثا الصغيرة وليثا الكبيرة فى ثقافتهم ، الإحتفال فى الثقافة الأيرلندية القديمة كان بفرحتهم بحصاد المحصول الزراعى ، كما أن الشمس فى أوج قوتها ترمز لقوّة الإخصاب وإنتاج الثمار ، فى ثقافة قبائل السّيُوكس إحدى قبائل الهنود الحُمر السكان الأصليين لأمريكا الشمالية فاليوم إحتفال بقوّة الفحولة كالشمس فيقوم الرجال ليلة أمس واليوم ليلاً بطلاء أجسادهم بالألوان الأحمر والأصفر والرقص فى دوائر حول النار ، كما أنه أفضل وقت فى ثقافتهم لإلتهام العسل الذى يحمل لون الشمس/الصيف وفيه تتكاثف طاقة العسل المفيدة لأقصى حد مُمكن لتكون مفيدة ، فى ثقافة الهنود فاليوم مُناسب لعقد زيجة أو شراكة تجارية أو إفتتاح مشروع تجارى، إطلاق منتج تجارى للأسواق ،العثور على مفقود مع الأمل فى أن تستمر الزيجة أو المشروع أو المنتج بنجاح لأطول فترة زمنية مُمكنة ، أما اليوم فى الثقافة المصرية القديمة فهو يوم الصقر حُورس فضوء الشمس مُستمر لأطول فترة زمنية على مدار السنة ليُساعدك على تحديد هدفك أو كشف عيوبك أو أعداءك المُختفين ، بمشيئة الله تعَالى.





خلال حلول الشمس فى بُرج السرطان فهو وقت لمقابلة من أساء إليك بالغفران ، صِلَة الرّحم خصوصاً لإناث الأسرة المُعبّرات عن الأمومة وتقديم المُساعدات للمُحتاجين والفقراء والأيتام وذوى الإحتياجات الخاصة ، كما أنه وقت ملائم للعناية بالحيوانات خصوصاً بالخيول لمن يهتم بالفروسيّة.





*مَوْلُود اليوم الفنّان

عبد الحليم حافظ رَحِمَه الله ، بمناسبة ذكرى ميلاده فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم عبد الحليم على شبانة والشهرة عبد الحليم حافظ ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، من مُصادفاته خضوعه لـ 61 عملية جراحية ووفاته بعمر 47 سنة ، كما أن وفاة حبيبته سعاد حسنى كان فى يوم ذكرى ميلاده 21 يونيو ، لا تَبْخَل عليه ولا عليها بالفاتحة.





(أرقام فوبيناكى/متتالية عددية)،(شارع المال)،(حماية قصوى)، (ناطحة سحاب)، (روح مراهق)،(قطار سريع)،(مُحطّم الأغلال/القيود)،(عيون حائرة)،(نبع الحب)،(موتور الأضواء)، (عملية جراحية)،(خلاف/ شجار)،(فشل كلوى)، (أبيض وأسود).





*قرينتُه الفلكيّة

الفنانة نيرمين الفقى فكل عام وهى بألف خير، إحتفالاً بها فهذه هى الأسماء المُساوية لإسم نيرمين الفقى ، مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(وسائل إعلام/ميديا)،(ضوء القمر)،(محبُوب جداً)،(إيريك كلابتون)،(قوة الحياة)،(كاتب أغانى).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتأخذ قراراً تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة ، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج الثور: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الجوزاء: دافع عن كرامتك وحقوقك بكل لطفٍ وأدب،بإمكانك توصيل وجهة نظرك و الدفاع عن كرامتك ومكتسباتك دون عصبيّة أو إرتكاب خطأ لايليق بك.





برج السّرطان: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة فقدت الأمل فيها وارد ، بادر بقرع الباب من جديد على الآمال المفقودة إن كانت الإشارات إيجابيّة.





برج الأسد: إن أردت كوب مياه فبإمكانك جلبه لنفسك ، شعورك بمعاناة من حولك لن يقلل من هيبتك لكنه يوفر عليك إستفزاز وارد لمن حولك.





برج العذراء: قد تكون فى مزاج لمُشاكسة غيرك دون داعٍ لذلك، إن كان لديك كلمة خير فقلها، إن لم يكن فاسكت.





برج الميزان: حالتك المزاجيّة قد تميل للأنشطة الفنيّة، سماع موسيقى أو مشاهدة فيلم راقى من الزمن الجميل ولو وحيداً، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد ، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج القوس: بإمكانك جلب السعادة لشخص حزين بمساعدته على إنهاء مشكلته أو سداد ديونه التى هى صغيرة بالنسبة لك ، النّاس لبعضها.





برج الجدى: قسط وافر من الفكاهة قد تستمتع به اليوم مع أحبائك، الضحك أحسن من البكاء لكن لاداعى لإفساد ساعة صفاء بمزحة ثقيلة.

برج الدّلو: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين و براكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الحوت: يوم مناسب لعمليّة تنظيف منزليّة شاملة وإعادة ترتيب ديكورات المنزل، حرق البخور بعد إنتهاء التنظيف بمثابة حمّام ساخن لطاقة المنزل الإيجابيّة.



