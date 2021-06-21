شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يقصف جبهة بوسي شلبي ويُعلق:" أتمنى إن كل الأطراف يركزوا في حياتهم"

وجه الفنان وائل عبدالعزيز رسالة لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد التصريح الأخير للإعلامية بوسي شلبي التي قالت خلاله أن شقيقته ما زالت تحب طليقها محمد حلاوة زوج الفنانة ريهام حجاج، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر وائل عبد العزيز صورة لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلق عليها قائلاً :"ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها اللي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي والأعلى أجراً، وده شئ يعلمه جيداً سوق الدراما والسينما في أنحاء الوطن العربي".



وتابع وائل عبد العزيز قائلاً :"أفلامها محترمه بيدخلها كل العائلات بأطفالهم مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد وبتراعي ربنا في اللي بتقدمه للناس، وأنا أظن إنها سعيدة في حياتها وفي قرارتها مؤخراً".



وأضاف وائل عبد العزيز :" وأظن إن الطرف الثاني سعيد بردوا في حياتهم، وأخيراً اتمني إن كل الأطراف يركزوا في حياتهم وشغلهم بعيداً عن المهاترات اللي مالهاش أي لأزمة؛ لإن هيظهر ناس كتيرة عايزة تاكل عيش من ورا الحواديت والحوارات".



واختتم كلامه قائلاً :"واتمني نرجع نقفل على نفسينا تاني زي زمان ونبقي مبنعملش حاجه غير شغلنا ونفرح بنجاحاتنا والباقي من عمرنا نعيشه بسعادة وسلام، ولما نيجي نرد هيبقي بشغلنا والأرقام فقط، وربنا يوفق ويهدي الجميع".