رئيس جامعة المنصورة يتفقد تطوير مركز تقنية الاتصالات المعلومات

تفقد الدكتور أشرف محمد عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة مشروع تطوير مركز تقنية الاتصالات المعلومات بجامعة المنصورة.



يشمل مشروع تطوير زيادة مساحة المركز بضعف مساحته الحالية والتي تتيح تقديم خدمات احترافية بما يتوافق مع الخطوة الهامة التي قامت بها الجامعة بتحويل المركز الي شركة مساهمة لإنتاج الحلول الذكية والأنظمة الالكترونية. حيث تسمح التطورات الجديدة بعمل main data center بما يحتويه من أجهزة خوادم وشبكة انترنت ضخمة.



كما يتوافق مع تفعيل عقد الجامعة مع شركة WE لزيادة سرعة الإنترنت الي 1GB. كما تتيح التوسعات الجديدة إعادة تأهيل المركز انشائيا بما يتوافق مع الشركات ذات الخبرة الكبيرة.



وتتوافق التوسعات التي تجريها الجامعة مع رؤية الجامعة لمواكبة خطوات الجامعة في مجال التحول الرقمي كون جامعة المنصورة حاصلة علي المركز الأول في مسابقة الجامعات للعام المنقضي ومركز تقنية الاتصالات المعلومات حاصل علي المركز الثاني علي مستوي كل المراكز قطاع حكومي وقطاع خاص.





رافق رئيس جامعة المنصورة خلال الجولة التفقدية الدكتور شريف كشك مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، الدكتوى نبيل بلاط المستشار الهندسي لرئيس الجامعة