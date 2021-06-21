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الصومال تعلن مقتل 15 إرهابيا تابعين لحركة الشباب

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت قوات الجيش الصومالي، اليوم الاثنين، مقتل 15 عنصرا من مليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في عملية عسكرية بمنطقة دينسور التابعة لمحافظة باى.

 

وقالت السلطات الصومالية، إن العملية العسكرية تم تنفيذها بعد محاولة مليشيات الشباب المتطرفة شن هجوم على قاعدة الجيش فى منطقة دينسور، الليلة الماضية، للمرة الثالثة، ما أسفر عن تصفية تلك المليشيات والاستيلاء على المعدات العسكرية التى كانت بحوزتهم، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

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