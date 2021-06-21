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المنشآت السياحية تأجيل تحصيل مساهمة مواجهة كورونا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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وافق رئيس مجلس الوزارء، على تأجيل سداد القطاع السياحى نسبة الـ 1% من صافي الدخل، الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية للعاملين في هذا القطاع.

وكانت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، قد تلقت خطاباً من عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية يفيد بموافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الدورى يوم 2 يونيو الجارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، على طلب وزير السياحة والآثار، بتأجيل سداد القطاع السياحى نسبة الـ 1% من صافي الدخل.

وهي النسبة الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية للعاملين في هذا القطاع، الصادرة بالقانون رقم 170 لسنة 2020 في هذا الشأن، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن قطاع السياحة الأكثر تضرراً اقتصادياً جراء انتشار فيروس كورونا.

وينص القانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، والذي أقره مجلس النواب في يوليو 2020، في مادته الخامسة على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوارث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

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