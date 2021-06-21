Advertisements

تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
تشهد محافظة الدقهلية اليوم الاثنين طقس مشمس بدرجة حرارة تصل العظمي الي ٣٦ درجة ماوية والصغري ٢٠.

كما توقعت أن يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيفا ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا معتدلا ليلًا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، معتدلا ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

ويكون هناك نشاط على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

اضطراب الملاحة على خليج للسويس ويصل ارتفاع المتر من ٣:٥ متر.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:
القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".
الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 34

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 21

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 30

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية:20

درجة الحرارة الكبرى طنطا:33

درجة الحرارة الصغرى طنطا:20

درجة الحرارة الكبرى مطروح:26

درجة الحرارة الصغرى مطروح:20

درجة الحرارة الكبرى سيوة:35

درجة الحرارة الصغرى سيوة:20

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد:29

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد:20

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق:34

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق:21

درجة الحرارة الكبرى السويس:34

درجة الحرارة الصغرى السويس:21

درجة الحرارة الكبرى كاترين:30

درجة الحرارة الصغرى كاترين:17

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ:38

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 26

درجة الحرارة الكبرى الفيوم:37

درجة الحرارة الصغرى الفيوم:21

درجة الحرارة الكبرى المنيا:38

درجة الحرارة الصغرى المنيا:21

درجة الحرارة الكبرى سوهاج:38

درجة الحرارة الصغرى سوهاج:22

درجة الحرارة الكبرى الأقصر:41

درجة الحرارة الصغرى الأقصر:25

درجة الحرارة الكبرى أسوان:41

درجة الحرارة الصغرى أسوان:24

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل خطة برشلونة لموسم الإنتقالات الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ اقتصاديات صحة يحذر المصريين من أمر خطير قبل نهاية الموجة الثالثة

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يقصف جبهة بوسي شلبي ويُعلق:" أتمنى إن كل الأطراف يركزوا في حياتهم"

منذ 38 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:30 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

12:14 ص

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى