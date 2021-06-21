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مصمم القطار الكندي: أتعاون مع مصر لتصميم سيارة محلية بالكامل (فيديو)

الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أشاد الدكتور وجيه المراغي أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة ويندسور، مصمم القطار الكندي السريع، والحاصل مؤخرا على أرقى وسام كندي للهندسة وهو وسام اونتاريو للمهندسين المحترفين، بالمشروعات القومية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة: قائلا: "البنية الأساسية في غاية الأهمية، تأخرنا سنوات كثيرة، والاهتمام بها سيساعد على زيادة الاستثمارات وتشجيع الصناعة وزيادة العمالة".

وحول تصميمه سيارة مصرية الصنع بالكامل، أوضح المراغي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أن هذا المشروع يتم عن طريق وزارة الإنتاج الحربي، وهذا التعاون بدأ منذ بداية مؤتمر مصر تستطيع وكان الراحل الفريق محمد العصار وزير الإنتاج اول من تعاون معنا في هذا المجال، وكذلك في مجال تطبيقات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
و
تابع أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة ويندسور: بالفعل، هناك تصميمات لسيارات كهربائية تتم من خلال مركز التميز وكلية الهندسة في مدينة السلام التابعة للإنتاج الحربي، وهناك تقدم عظيم.

وأردف الدكتور وجيه المراغي أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة ويندسور، أن الثورة الصناعية الرابعة مهمة للغاية، وتطبيقاتها ستبدأ في مصانع وزارة الإنتاج الحربي: "ندرب المعملين وهناك أقل من 10 معلمين تدربوا، كما أطلقت الوزارة برنامجا لتدريب 1000 مهندس، بعضهم يتبع الوزارة، والآخرون سيتم اختيارهم، فتدريب الشباب والقوى البشرية مهم للغاية، لأن التكنولوجيا تتقدم بشكل سريع ونحن في حاجة إلى التعامل مع هذا التطور.

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