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استعجال التحريات في إصابة شاب بعاهة مستديمة على يد خاله وأبنائه بعين شمس

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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استعجلت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الاثنين، تحريات المباحث الجزئية، في واقعة اعتداء شخص وأبنائه الثلاثة علي نجل شقيقته بالأسلحة البيضاء وإحدث إصابته بعاهة مستديمة في الوجه إثر خلاف يتعلق بالميراث، وامرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من ربة منزل تتهم فيه شقيقها وابنائه الثلاثة بالتعدي بالأسلحة البيضاء علي نجلها بسبب خلافات حول الميراث.
وقالت المبلغة انها عقب وفاة والدها انتقلت للعيش بصحبة أبنائها في شقته الامر الذي لم يرضي أشقائها وظنوا انها تحاول الاستيلاء عليها فنشبيت بينهم مشاجرة قام خلالها احد أشقائها وابنائه الثلاثة بالتعدي علي نجلها بسلاح ابيض فاصابوه بجروح خطيرة في الوجه نقل علي اثرها الي المستشفي لتلقي العلاج.

تحرر المحضر رقم ٩٥٣٥ لسنة ٢٠٢١ وتباشر النيابة التحقيق.

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