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محمد رفعت رئيسا لاستئناف القاهرة ١ يوليو خلفا ل الاودن
الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:02 ص
مـروة هيـكل
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يتسلم المستشار محمد رفعت رئاسة محكمة استئناف القاهرة خلفا للمستشار عبده الاودن وذلك لبلوغه سن التقاعد 70 عاما
وشغل المستشار محمد رفعت رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية خلال الفترة الماضية
يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حدد طريقة تعيين رؤساء المحاكم، حيث يعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال
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