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صعود جماعي بمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الإثنين 21/يونيو/2021 - 10:30 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، رتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 9846 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 2190 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 12382 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3844 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 2352 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 3285 نقطة.
وقال محمد جاب الله خبير أسواق المال ، أنه من المتوقع لجلسة اليوم إما عودة المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم المكسور 9800 نقطة والسير عرضياً ما بين 9800 و10100 نقطة كما كنا أو البحث عن قاع قرب 9500 نقطة ، مضيفاً أن الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيس تكون قاعاً أعلى من قاع؛ وبالتالي تمر بعمليات تجميع قوية خلال هذه الفترة، مع استمرار الأداء التصريفي على أسهم السبعيني مع وجود انعكاس زمني مقبل في يوم 25 الموافق الجمعة، ولهذا يكون الانعكاس إما خلال جلسة الخميس أو الأحد المقبلين.
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