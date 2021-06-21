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وزيرة الصحة: تفعيل منظومة إلكترونية لمتابعة البرامج التدريبية لأطباء الزمالة المصرية

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تفعيل منظومة إلكترونية لمتابعة العملية التدريبية لأطباء الزمالة المصرية بجميع المستشفيات، تشمل قاعدة بيانات محدثة بصفة دورية سواء للأطباء أو المستشفيات الموزعين عليها والأقسام المعتمدة للتدريب، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني.


جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة البرامج التدريبية لأطباء الزمالة المصرية داخل المستشفيات، وذلك بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، ووكلاء الوزارة ومديري المستشفيات ومنسقي الزمالة بجميع محافظات الجمهورية.


وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تناولت خلال الاجتماع تقريرًا مفصلًا عن البرامج التدريبية لأطباء الزمالة المصرية وتوزيعهم بالمستشفيات، موجهة بسرعة الانتهاء من خطة توزيع الأطباء الجدد بالزمالة المصرية وفقًا للمعايير المحددة.


وأضاف أن الوزيرة شددت على أهمية تطبيق أساليب التعليم الحديثة لمتدربي الزمالة المصرية، وفقًا لأساليب التعليم الطبي المهني التي يتم إلحاق مدربي الزمالة بها (T2T) بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، ومنها نظام التعليم التفاعلي والذي يعتمد على قيام المُتدربين بعرض تقرير إكلينيكى عن حالات المرضى بمختلفت التخصصات الطبية ويتم عرضها على المُدرب والمجلس العلمي بكل تخصص، كما يتم تدريبهم على إعداد وكتابة التقارير الطبية.


وذكر أن الوزيرة وجهت الدكتور حسام حسني، الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية ومستشار الوزيرة للتميز الإكلينيكي ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بسرعة الانتهاء من حصر كافة الاحتياجات الطبية وغير الطبية اللازمة لاعتماد المستشفيات بمختلف الأقسام ضمن برنامج الزمالة المصرية وتوزيع المتدربين عليها.


وأشار إلى أن الوزيرة وجهت منسقي الزمالة بالمحافظات بأهمية المتابعة الدورية لسير العملية التدريبية لأطباء الزمالة المصرية للوقوف على أي تحديات وتذليلها على الفور، وكذلك التأكد من توافر التجهيزات الطبية وغير الطبية، والإمكانيات اللوجيستية اللازمة لتدريب أطباء، وتوفير كافة سبل الإعاشة اللازمة لهم.

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