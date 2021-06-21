Advertisements
البورصة توقف التداول علي أسهم 10 شركات لتجاوزها نسبة الـ 5%
الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:00 ص
نيفين سمير
Advertisements
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.
وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن الشركات التي تم إيقافها هي : تنمية للاستثمار العقاري، سبيد ميديكال، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.
Advertisements