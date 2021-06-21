Advertisements

البورصة توقف التداول علي أسهم 10 شركات لتجاوزها نسبة الـ 5%

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:00 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.


وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن الشركات التي تم إيقافها هي : تنمية للاستثمار العقاري، سبيد ميديكال، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.

أخبار تهمك

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أستاذ اقتصاديات صحة يحذر المصريين من أمر خطير قبل نهاية الموجة الثالثة

منذ أقل من ساعة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يقصف جبهة بوسي شلبي ويُعلق:" أتمنى إن كل الأطراف يركزوا في حياتهم"

منذ 42 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:30 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

12:14 ص

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى