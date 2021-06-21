برلماني يحذر من استمرار الزيادة السكانية: تساهم في ارتفاع نسبة الفقر





حذر النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، من الزيادة السكانية، مؤكدًا أنها تمثل خطرا على الاقتصاد القومى، وعلى الفرد من قبل، حيث تساهم فى تقليل نصيب الفرد من الناتج القومى، وتنعكس على نتائج المشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع، ومن أبرز الأسباب التى تؤدى إلى ارتفاع نسبة الفقر.





وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تبنى أزمة الزيادة السكانية، لتكون مشروع قومى، تعمل من خلاله جميع الهيئات والمؤسسات والوزارت، ووسائل الإعلام المختلفة، ويتم تناول الموضوع من خلال تأثير الزيادة السكانية على الفرد بشكل مباشر، وضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور في هذه الازمة، لما يمثله من تفاعل مع الجمهور بشكل مباشر.





وأشار عضو البرلمان، إلى أن الزيادة السكانية أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وفى بيان لوزيرة التخطيط أكدت خلاله أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا، وذلك مع معدل نمو سكاني يبلغ نحو 2.5%، مما يستوجب آلية للسيطرة على الزيادة السكانية المتسارعة، لافتًا إلى إلى الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.





وأضاف عضو مجلس النواب، أنه مع استمرار الوضع بالشكل الحالى سيصل تعداد السكان فى مصر إلى 123 مليون نسمة فى 2030، ويصل لأكثر من 193 مليون نسمة بحلول عام 2050، مؤكدا أن الأزمة تلقى بظلالها على الجميع، ولهذا يجب على الجميع التكاتف بداية من المواطن مرورا بهيئات ومؤسسات الدولة، وأن يتم إنتاج أعمال فنية تتناول هذه الأزمة بالتفصيل ومنح حوافز للأسر الملتزمة، سواء فى منظومة الدعم أو التربية والتعليم، لتشجيع المواطنين على الإقبال على هذه الخطوة.

