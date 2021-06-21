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حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أقام العاملين بمحكمة استئناف القاهرة حفل تكريم للمستشار أحمد عبده عطيه الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الاعلي وذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للمحكمة ولبلوغه سن التقاعد والتي استمرت لمدة عام تقديرا للمجهود الكبير الذي بذله للارتقاء بسير العمل وتطوير آلياته ليواكب العصر وحرصه الشديد علي الاهتمام بالعاملين وتحسين أحوالهم وتوفير كل سبل الراحه لهم ليتمكنوا من أداء مهامهم متمنيين له التوفيق والسعادة في حياته العملية القادمة.


وقدم العاملين بمحكمة استئناف القاهرة درعا للمستشار أحمد عبده عطيه الاودن تعبيرا عن الامتنان والتقدير لمجهوداته واسهاماته المتميزة خلال فترة رئاسته

وتوجه عوده ربيع أمين عام محكمة استئناف القاهرة بخالص الشكر الي المستشار أحمد عبده عطيه الاودن علي ما قدمه من عمل مخلص ودؤوب خلال فترة رئاسته للمحكمة مؤكدا أن ما زرعه من اخلاقيات أثرها سيبقي لدي الجميع وأن ما استفاده العاملين في المحكمة من علمه وخبراته لا يقدر بثمن وان جميع العاملين في المحكمة كانوا حريصين علي تنظيم هذا التكريم لأن هذه اللافته هي أقل ما يمكن أن يقدم تعبيرا عن الشكر والعرفان له


وقالت السيده راويه أمين عام مساعد الشئون المالية نتوجه بالشكر الي المستشار أحمد عبده عطيه الاودن جلسة علي ثقة في النساء العاملين بالمحكمة ودعمه المستمر لنا خلال فترة تولية رئاسة المحكمة وتشجيعه وتحفيزه واصداره للعديد من الترقيات ووضعنا في مواقع متميزه وإصراره علي قدرتنا علي تنفيذ التكليفات المطلوب منا وهو ما أمر مقدر لدينا ونشكره عليه ونتشرف بأننا عملنا طوال الفترة الماضية تحت إشرافه وبتوجيهاته وان ذكراه ستظل محفورة في ذاكرتنا بكل التقدير والاحترام


وقال سعيد شليح أمين عام مساعد الإدارة الجنائية أن المستشار أحمد عبده عطيه الاودن قدم إسهامات كبيرة ملموسة علي أرض الواقع شهد بها كل المتعاملون بشكل مباشر وغير مباشر مع المحكمة من خلال رؤيته المستقبليه التي انعكست علي التطوير الكبير الذي شهدته الإدارة الجنائية بشكلا خاص من استخدام أحدث التكنولوجيا للتعامل مع القضايا التي تستقبلها المحكمة من الجهات القضائية المختصة والتي سهلت علي المتعاملين سرعة إنهاء الإجراءات والطلبات وهو أمر لم يعهد في السابق وجعل هناك سرعة في وتيرة إنجاز الأعمال وهو يعكس إرادة حقيقة ورؤية تم إنجاز من خلال فكر علمي مخطط له وأن المحكمة والعاملين بها ستظل شاكرة لهذا الحجم الكبير من العطاء الذي اكسبنا احترام الجميع في المنظومة القضائية وخارجها


وقال محمد فخري رئيس قسم المكافأة نيابة عن زملائه في المحكمة خلال حفلة التكريم والوداع للقاضي الجليل "أننا إذ نقدر جهودكم الطيبة في خدمة القضاء المصري ولا ننسى أن نشكر جهودكم الطيبة أيضا في إفادة العاملين بالمحكمة من خلال إتاحة فرصة التدريب والإسهام في تحسين قدراتنا والاهتمام بسبل راحتنا والعمل علي حل مشكلاتنا وهو أمر نبيل لا يمكن أن نتغافل عنه وهو أمر سيظل ذكري جميله لدينا فقد كنت اب لكل العاملين بالمحكمة وعاملتنا بما يليق بقيمتك وقدرك وساندتنا في كل المواقف وانتصرت لنا دائما

كما قدم العاملين بمحكمة استئناف القاهرة هدايا تذكارية لرئيس المحكمة وسط حالة من السعادة ممزوجة بالحزن لفراق رئيسهم

وحرص العاملين علي تقديم ميداليات كهدية رمزية لأعضاء المكتب الفني برئاسة المستشار إبراهيم الصياد تقديرا لما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية

وتم تكريم المستشار أحمد عبده عطيه الاودن بحضور كل من المستشار أبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة والمستشارين أعضاء المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة والعاملين بالمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة
حفل تكريم للمستشار أحمد الاودن رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتهاء فترة رئاسته للمحكمة

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