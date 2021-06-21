الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا ويستهدف اقتصادها

صرح المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيوافقون، اليوم الإثنين، على مجموعة جديدة من العقوبات ضد عشرات المسؤولين في بيلاروسيا، ويعدون سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الإضرار باقتصاد البلاد.





وشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات منذ أن فاز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة في أغسطس الماضي في انتخابات وصفت بأنها مزورة من قبل الكتلة المكونة من 27 دولة. واستهدفت الإجراءات الأشخاص المتهمين بسوء السلوك الانتخابي والمسؤولية عن حملة الشرطة التي تلت ذلك.





وقال بوريل للصحفيين لدى وصوله إلى لوكسمبورج لترأس الاجتماع الوزاري "سنوافق على حزمة العقوبات الجديدة وهي حزمة أوسع". واضاف إن تجميد الأصول وحظر السفر سيتم فرضه على مجموعه من 86 شخصًا ومنظمة.





وأوضح دبلوماسيون أن عددا من المستهدفين مرتبطون بحادث الشهر الماضي تم خلاله تحويل رحلة طيران رايان إير المتجهة من اليونان إلى ليتوانيا إلى مينسك، حيث اعتقلت السلطات الصحفي المعارض رامان براتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة. وحظر الاتحاد الأوروبي بالفعل شركات الطيران البيلاروسية من التحليق فوق أراضي الكتلة أو استخدام مطاراتها.





وقال بوريل إن الوزراء سيعدون أيضا مجموعة من العقوبات الاقتصادية لزعماء الاتحاد الأوروبي ليصادقوا عليها في قمة يوم الخميس. واضاف: "هذه ستضر باقتصاد بيلاروسيا بشدة".ومن المحتمل أن تشمل الإجراءات إجراءات ضد تصدير البوتاس - أحد مكونات الأسمدة الشائعة - وصادرات صناعة التبغ والمنتجات البترولية، من بين أمور أخرى.





وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "سنفرض الآن أيضًا عقوبات قطاعية - مما يعني أننا سنبدأ الآن العمل في المجالات الاقتصادية ذات الأهمية الخاصة لبيلاروسيا ودخل النظام". واضاف إن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تقف متحدين بشأن العقوبات قائلا "نحن مصممون جدًا حقًا على عدم التزحزح، ليس فقط اليوم - لن يتغير شيء بخصوص هذا في الأسابيع والأشهر المقبلة".



