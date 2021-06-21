Advertisements

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا ويستهدف اقتصادها

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
صرح المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيوافقون، اليوم الإثنين، على مجموعة جديدة من العقوبات ضد عشرات المسؤولين في بيلاروسيا، ويعدون سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الإضرار باقتصاد البلاد.

وشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات منذ أن فاز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة في أغسطس الماضي في انتخابات وصفت بأنها مزورة من قبل الكتلة المكونة من 27 دولة. واستهدفت الإجراءات الأشخاص المتهمين بسوء السلوك الانتخابي والمسؤولية عن حملة الشرطة التي تلت ذلك.

وقال بوريل للصحفيين لدى وصوله إلى لوكسمبورج لترأس الاجتماع الوزاري "سنوافق على حزمة العقوبات الجديدة وهي حزمة أوسع". واضاف إن تجميد الأصول وحظر السفر سيتم فرضه على مجموعه من 86 شخصًا ومنظمة.

وأوضح دبلوماسيون أن عددا من المستهدفين مرتبطون بحادث الشهر الماضي تم خلاله تحويل رحلة طيران رايان إير المتجهة من اليونان إلى ليتوانيا إلى مينسك، حيث اعتقلت السلطات الصحفي المعارض رامان براتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة. وحظر الاتحاد الأوروبي بالفعل شركات الطيران البيلاروسية من التحليق فوق أراضي الكتلة أو استخدام مطاراتها.

وقال بوريل إن الوزراء سيعدون أيضا مجموعة من العقوبات الاقتصادية لزعماء الاتحاد الأوروبي ليصادقوا عليها في قمة يوم الخميس. واضاف: "هذه ستضر باقتصاد بيلاروسيا بشدة".ومن المحتمل أن تشمل الإجراءات إجراءات ضد تصدير البوتاس - أحد مكونات الأسمدة الشائعة - وصادرات صناعة التبغ والمنتجات البترولية، من بين أمور أخرى.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "سنفرض الآن أيضًا عقوبات قطاعية - مما يعني أننا سنبدأ الآن العمل في المجالات الاقتصادية ذات الأهمية الخاصة لبيلاروسيا ودخل النظام". واضاف إن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تقف متحدين بشأن العقوبات قائلا "نحن مصممون جدًا حقًا على عدم التزحزح، ليس فقط اليوم - لن يتغير شيء بخصوص هذا في الأسابيع والأشهر المقبلة".

لبدء اجتماعهم، أقام الوزراء إفطار عمل مع سفياتلانا تسيخانوسكايا، مرشحة المعارضة الرئيسية لتحدي لوكاشينكو في انتخابات العام الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقوبات بيلاروسسيا الاتحاد الاوروبي

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ اقتصاديات صحة يحذر المصريين من أمر خطير قبل نهاية الموجة الثالثة

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يقصف جبهة بوسي شلبي ويُعلق:" أتمنى إن كل الأطراف يركزوا في حياتهم"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 11 ساعة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

حبس زعيمين معارضين في بيلاروسيا عشرة أيام

بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية لتحقيق الاستقرار في بيلاروسيا

متحدث الاتحاد الأوروبي: الحوار بين تركيا واليونان السبيل الوحيد لخفض التصعيد (فيديو)

متحدث الاتحاد الأوروبي: التوتر في ليبيا يؤدي لعدم الاستقرار في دول الجوار (فيديو)

)متحدث الاتحاد الأوروبي: مؤشرات إيجابية بشأن استئناف مفاوضات الحل السياسي في ليبيا (فيديو

المعارضة البيلاروسية في بروكسل تحث الاتحاد الأوروبي على التحرك بشأن العقوبات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:30 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

12:14 ص

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى