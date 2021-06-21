تعرف على موعد مباراة البرازيل ضد كولومبيا في كوبا أمريكا 2021

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة هامة وقوية تجمع بين المنتخب الأول للبرازيل ونظيرة كولومبيا، ضمن منافسات كوبا أمريكا.





ويلتقي منتخب البرازيل بنظيرة كولومبيا يوم الخميس المقبل الموافق 24 من الشهر الجاري على أرضية ملعب أولمبيكو في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كوبا أمريكا هذا الموسم.





ويدخل أولاد السامبا المباراة وفي حقبتهم 6 نقاط ومتصدرين المجموعة الأولى بعد تحقيق فوزين من أصل مباراتين ضمن منافسات المجموعة، بينما يحتل المنتخب الكولومبي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، حيث أنه خاض لقائين حقق الفوز في لقاء وحيد والتعادل في الأخر.