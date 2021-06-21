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تجديد حبس المتهم بقتل مسنة بمدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيقات

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس المتهم بقتل مسنة، لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية امام نيابة مدينة نصر، برئاسة علام أسامة، وأكد أنه أقدم على ارتكاب جريمته بقصد السرقة بعد ان علم انها تعيش بمفردها داخل الشقة ولا يتردد عليها أحد.

وأضاف المتهم أنه ظل يراقب مسكن المجني عليها لمدة أسبوع، وما أن تيقن أن لا أحد يزورها، عزم علي تنفيذ جريمته وتسلل إلى شقتها، وأثناء عبثه بمحتويات الشقة شعرت به المجني عليها فقام بطعنها بسلاح أبيض وفر هاربا.
كانت النيابة امرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، ووتبين من التحقيقات أن المتهم ظل يراقب السيدة لفترة طويلة لسرقتها لعلمه بأن المجني عليها تعيش بمفردها.
البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من الأهالي بمقتل مسنة تعيش بمفردها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة لصا لسرقتها وأثناء ملاحظة المجني عليها المتهم قام بذبحها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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