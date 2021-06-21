Advertisements

أقباط مصر يبدأون صوم الرسل

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
يبدأ أقباط مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين صوم الرسل لمدة 21 يوما إذ أنه ينتهي يوم 12 يوليو 2021 وهو من أصوام الدرجة الثانية وصوم الرسل تقليدا برسل السيد المسيح الذين صاموا في بداية خدمتهم بعد أن رفع سيدهم " المسيح " إلى السماء


ويسمح حسب المعتقد المسيحى لدى الأقباط الأرثوذكس بتناول الأسماك والامتناع عن جميع المأكولات الحيوانية والاكتفاء بالأطعمة النباتية فقط، خلال صوم الرسل.

أخبار تهمك

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يقصف جبهة بوسي شلبي ويُعلق:" أتمنى إن كل الأطراف يركزوا في حياتهم"

منذ ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 13 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة ماتردد بشأن نقل المباراة النهائية من المغرب بسبب الوداد

منذ نصف ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ ساعتين و 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:30 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

12:14 ص

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى