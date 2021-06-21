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أقباط مصر يبدأون صوم الرسل
الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:13 ص
ماريان ناجى
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يبدأ أقباط مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين صوم الرسل لمدة 21 يوما إذ أنه ينتهي يوم 12 يوليو 2021 وهو من أصوام الدرجة الثانية وصوم الرسل تقليدا برسل السيد المسيح الذين صاموا في بداية خدمتهم بعد أن رفع سيدهم " المسيح " إلى السماء
ويسمح حسب المعتقد المسيحى لدى الأقباط الأرثوذكس بتناول الأسماك والامتناع عن جميع المأكولات الحيوانية والاكتفاء بالأطعمة النباتية فقط، خلال صوم الرسل.
ويسمح حسب المعتقد المسيحى لدى الأقباط الأرثوذكس بتناول الأسماك والامتناع عن جميع المأكولات الحيوانية والاكتفاء بالأطعمة النباتية فقط، خلال صوم الرسل.
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