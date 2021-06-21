حقيقة ماتردد بشأن نقل المباراة النهائية من المغرب بسبب الوداد

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حقيقة ماتردد بشأن نقل المباراة النهائية من المغرب بسبب الوداد
الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:11 ص
غدير أحمد
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كشف مصدر مطلع فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن حقيقة الأنباء التى تردد بشأن إمكانية نقل المباراة النهائية من المغرب، حال عدم وصول الوداد إلى النهائي.
حيث أكد المصدر، أن كاف لن يتراجع عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا فى المغرب حتى لو ودع الوداد منافسات البطولة.
وتابع المصدر، أن القرار الذى اتخذه الاتحاد الإفريقي بإقامة المباراة النهائية فى المغرب، جاء بناء على الدولة وليس له علاقة بأندية الدولة.
وأشار المصدر، أن الاتحاد الإفريقي لم يتلقى أى اعتراض بشأن إقامة النهائي فى المغرب، ومتمسك بالقرار الذى تم تحديده فى وقت سابق.
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