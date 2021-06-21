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حقيقة ماتردد بشأن نقل المباراة النهائية من المغرب بسبب الوداد

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف مصدر مطلع فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن حقيقة الأنباء التى تردد بشأن إمكانية نقل المباراة النهائية من المغرب، حال عدم وصول الوداد إلى النهائي.

حيث أكد المصدر، أن كاف لن يتراجع عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا فى المغرب حتى لو ودع الوداد منافسات البطولة.

وتابع المصدر، أن القرار الذى اتخذه الاتحاد الإفريقي بإقامة المباراة النهائية فى المغرب، جاء بناء على الدولة وليس له علاقة بأندية الدولة.

وأشار المصدر، أن الاتحاد الإفريقي لم يتلقى أى اعتراض بشأن إقامة النهائي فى المغرب، ومتمسك بالقرار الذى تم تحديده فى وقت سابق.

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الوداد المغرب بسبب الوداد

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