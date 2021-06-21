وكيل النواب ينعى والدة المستشار علاء الدين فؤاد

نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية فى وفاة والدته المغفور لها بإذن الله، والذى توفيت اليوم الإثنين



وقال « سعد الدين » في برقية النعي: اتقدم بخالص التعازي للسيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية في وفاة المغفور لها والدة سيادته سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان



و توفيت اليوم والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بمجلسي النواب والشيوخ، وستشيع الجنازه بعد صلاة العصر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.