ضبط 3 متهمين لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر



تمكن رجال مباحث القاهرة القبض على سيدتين ونجل إحداهن لتقيبهم عن الآثار بالدرب الأحمر



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (ربة منزل – شقيقتها – نجل الثانية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار "ملكهم"، وعُثر بداخله على (حفرة "قطرها 3 متر بعمق 17متر تؤدى إلى نفق سرداب طوله 8 متر" - كمية من الأدوات المستخدمة فى التنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.