رسالة " واتس أب " من سيدة تتسبب في حبسها على يد محافظ الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الغربية، من ضبط سيدة مقيمة بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد بلاغ من محافظ الغربية للجهات المختصة بتلقية رسالة على ال " واتس اب "، من ارقام مجهولة فيها إساءة لشخصة وصفتة، وتم تحرير محضر بالواقعة وحبس السيدة بقسم ثان طنطا وإحالتها للنيابة العامة.



وكشف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى تصريح صحفى، أنة استلم منذ عدة أسابيع، عدد من الرسائل عبر رقم الواتساب الشخصي له تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شئونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.