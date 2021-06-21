عاجل.. السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان بالاتحادية

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل رئيس وزراء اليونان بقصر الاتحادية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين.





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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، قائلا: "اوجه لكي كل التحية والتقدير والاحترام لشخصك أولا على مواقفك الوطنية تجاه بلدك".





وأكد "السيسي"، خلال لقاء بوزيرة الخارجية الليبية بقصر الاتحادية، أن مصر تقدم كل الدعم إلى ليبيا في مسارها السياسي، مشيرا إلى أن مصر تعتبر أن الأمن المصري والليبي أمن قومي واحد، وهناك حرص مصري على استكمال المسار السياسي في ليبيا، وإجراء انتخابات تعبر عن إرادة الشعب الليبي بعيدا عن المرتزقة.



