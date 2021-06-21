اعتقال باحث روسي بتهمة التجسس في ألمانيا

اعتقل رجل روسي كان يعمل في جامعة ألمانية للاشتباه في قيامه بالتجسس ونقل معلومات إلى المخابرات الروسية، حسبما ذكر ممثلو ادعاء ألمان اليوم الاثنين.





تم القبض على المشتبه به يوم الجمعة، وتم تفتيش منزله ومكان عمله. وقال المدعون الفيدراليون إنه عمل كمساعد باحث لأستاذ العلوم والتكنولوجيا في جامعة ألمانية، ولم يحددوا هوية الجامعة ولم يحددوا مكان اعتقاله في البلد.





الرجل متهم بالاجتماع ثلاث مرات على الأقل مع أحد أعضاء جهاز المخابرات الروسي، الذي لم يحدده المدعون، بين أكتوبر من العام الماضي والشهر الحالي. في اثنين من تلك الاجتماعات، يُزعم أنه سلم معلومات عن الجامعة مقابل مبلغ نقدي غير محدد. وأمر قاض يوم السبت باحتجاز الرجل ريثما تصدر لائحة اتهام محتملة.



