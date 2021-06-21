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تصريح هام من المبعوث الأوروبي بشأن سد النهضة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكد المبعوث الأوروبي لإثيوبيا والسودان، أنه من المهم التوصل لاتفاق بشأن الملء الثانى لسد النهضة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، أكدت أن مواقف السودان ومصر متطابق من الملء الثانى لسد النهضة، وتابعت:" إثيوبيا تصر على الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق.. ونطالب بفرض عقوبات دولية على من لا يلتزم بمفاوضات سد النهضة".

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية فى لقاء لها عبر قناة "الحدث"، أن الملء الثانى لسد النهضة يؤثر على مصالح السودان ومصر، وتابعت: "إدارة سد النهضة باتفاق مشترك لن يضر أى طرف فى المنطقة..الملء الأول أضر كثيرا بمصالحنا.. إثيوبيا رفضت سابقا إعطاءنا معلومات بشأن سد النهضة".

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، أن السودان شرح لمجلس الأمن تعنت إثيوبيا وإضرارها بأسس حسن الجوار، وطلبنا إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولى.

وتابعت: "الجانب الإثيوبى يسعى للمماطلة والتضليل فى الفضاء الإعلامى وإثيوبيا تعانى تشققات وأزمة داخلية خطيرة ونحن نأمل باستقرارها".

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