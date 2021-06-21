ضبط عصابة اكتشاف الأماكن الأثرية بالسلام



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عناصر إجرامية لقيامهم بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على إكتشاف أماكن أثرية بالسلام.



تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان تمكنت من ضبط 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة "مستأجرة" وضبط بحوزتهم على (أمبول يحوى مادة حمراء - كرة حديد تحوى مادة بيضاء" - قطعة حديدية - ٤ هواتف محمولة خاصين بالمتهمين تحوى فيديوهات لأماكن أثرية، وكذا فيديوهات لقطع أثرية) وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على إكتشاف الأماكن الأثرية وإستخراج القطع الأثرية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.