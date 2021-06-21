على غرار أرض المعارض.. أحدث مراكز تطعيم كورونا العملاقة التي تفتتحها "الصحة"



تسعى وزارة الصحة، لتكثيف حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، حيث خصصت عددًا من المراكز العملاقة لتلقي التطعيمات على غرار مركز أرض المعارض بمدينة نصر، الذي يستوعب 10 آلاف مواطن يوميًا.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مراكز تطعيم كورونا العملاقة التي تفتتحها وزارة الصحة.



افتتاح مركز تطعيم بالجيزة

كشفت وزارة الصحة، عن تجهزها لمركز عملاق للتطعيم ضد فيروس كورونا، في محافظة الجيزة، يستوعب نحو 10 آلاف مواطن على غرار مركز أرض المعارض بمدينة نصر.



مركز أرض المعارض

وسبقه، افتتاح أكبر مركز لتطعيمات لقاح كورونا في مصر بأرض المعارض، خلال ساعات يستطيع استقبال ما يقرب من 10 آلاف مواطن يوميًا لتطعيمهم، بمساحة 1500م2.



ويتضمن المركز، بطاقة عيادات 96 عيادة ثلاثية ومكان انتظار يسع 500 مواطن ممن يرغبون للحصول على اللقاح ويستوعب استقبال 10 آلاف مواطن للتعيم يوميا.



كما سيتوفر في المركز 200 فرد من التمريض و200 فرد من الأطباء و200 فرد من مدخلو البيانات بالإضافة إلى عدد من الأطباء الذين يتابعون الحالات الذي تم تطعيمها.



400 مركز للتطعيم

وخصصت وزارة الصحة، عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم، الذين تخطى عددهم 400 مركز على مستوى محافظات الجمهورية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

