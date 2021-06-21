Advertisements

"غافلها وسرق ذهبها وفلوسها"..التحقيق في واقعة سرقة والدة تامر حسني داخل مول بأكتوبر

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
باشرت النيابة العامة، بأكتوبر، التحقيق مع المتهم بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من والدة زوجة الفنان تامر حسني، داخل مول شهير بمدينة ٦ أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم غافل والدة زوجة تامر حسني أثناء تواجدها بأحد المولات وقام بسرقة مصوغات ذهبية، والاستيلاء على مبلغ مالي.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا اتهمت فيه والدة الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسنى، أن أحد الأشخاص غافلها خلال تواجدها بكافيه بمدينة 6 اكتوبر، واستولى على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية خاصة بها وفر هاربا.

وفحص رجال الشرطة  كاميرات المراقبة بالكافية محل الواقعة، لكشف هوية المتهم وتم القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يوم

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل بشأن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة الساحر إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة ماتردد بشأن نقل المباراة النهائية من المغرب بسبب الوداد

منذ نصف ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يقصف جبهة بوسي شلبي ويُعلق:" أتمنى إن كل الأطراف يركزوا في حياتهم"

منذ ساعة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب عن فيديو هيدي كرم وابنها: في ناس دماغها مفيهاش إلا قذارة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

09:00 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:30 ص

عاجل.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد بدء الموجة الرابعة

12:14 ص

عاجل.. الزمالك يصدم فرجاني ساسي بهذا القرار

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى