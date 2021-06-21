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الإسكندرية السينمائي يُكرم المخرج عمر عبد العزيز في دورته الـ 37

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن تكريم المخرج عمر عبد العزيز في الدورة 37 المقرر انعقادها في الفترة من 25 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل، عن مجمل أعماله الفنية.

ومن جانبه قال الأمير أباظة رئيس المهرجان إن المخرج عمر عبد العزيز قدّم العديد من الخطوات الفنية على مدار مشوار طويل جعله يستحق التكريم، حيث قدّم علامات بارزة لا نستطيع نسيانها في الأفلام المصرية المهمة.

وأضاف أباظة أن الناقد السينمائي أحمد سعد الدين سيقوم بكتابة كتاب عن مشواره الفني وأبرز تفاصيل أعماله وسيتم توزيعه أثناء الدورة.

ويشار إلى أن المخرج عمر عبد العزيز بدأ مشواره كمساعد مخرج في فيلم "عالم عيال عيال"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، وكان أولى أفلامه الإخراجية "دعوة خاصة جدًا" عام 1982، وفيلم "الشقة من حق الزوجة"، وفيلم "يارب ولد"، ثم اتجه منذ عام 2002 إلى الإخراج التليفزيوني بمسلسل "بين شطين وميه".

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