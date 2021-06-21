رئيس مياه القناة : البدء في تركيب الوصلات المنزلية لصرف الصحي بمنطقة الشيخ غريب

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، الانتهاء من أنشاء محطة وشبكات صرف صحي الشيخ غريب بمنطقة السلام التابعة لمركز ومدينة القصاصين، بطاقة تصميمية 13 ألف متر مكعب يوم، لتخدم أكثر من 20 ألف نسمة، والبدء في تنفيذ خطة الشركة لتوصيل الوصلات المنزلية للمواطنين، تحت أشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة القصاصين.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في الحملة المكبرة لعملية ملس وتسليك وتطهير لشبكات الصرف الصحى، في محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك تنفيذًا لخطة الشركة للقضاء على المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى حتى تستوعب أي زيادة متوقعة.



وأضاف اللواء عصمت، إن حملة ملس وتطهير شبكات الصرف الصحي، شملت الخطوط الرئيسية والفرعية، من خلال الدفع بفرق تطهير مدعومة بالسيارات لتطهير شبكة الصرف الصحي، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، ومُخلفات البناء والمواد الصلبة، ومخلفات حيوانية، وملابس.



وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات أقليم القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.



وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

