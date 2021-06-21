"كنت أعظم أب في الدنيا".. بهذه الكلمات نشوى مصطفى توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

حرصت الفنانة نشوى مصطفى على الاحتفال بعيد الأب، مسترجعة ذكرياتها مع والدها الراحل، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت نشوى مصطفى، صورة لوالدها الراحل، وعلقت عليها قائلة:" ياحبيبى انت كنت اعظم أب فى الدنيا، الله يسعدك فى الجنة بحق شقاك وتعبك علينا".



وتابعت نشوى مصطفى قائلة:"كل عيد أب وانت متهني بصحبة سيدنا النبي، ألف رحمة ونور لكل اللي سبقونا".



وفي سياق آخر، شاركت نشوى مصطفى مؤخرًا في فيلم "شاومينج"، وهو بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، أحمد حلاوة، توني ماهر، حامد الشراب، سارة درزاوي، أحمد سلطان، طاهر أبو ليلة، ياسر الطوبجي، محمود فارس، محمد حسني، سعاد القاضي، تأليف أشرف حسني، وإنتاج شركة الجذور، وإخراج شادي أبو شادي.